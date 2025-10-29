Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 29.10.2025 23:06
  • Giriş: 29.10.2025 23:06
  • Güncelleme: 29.10.2025 23:11
Kaynak: ANKA
Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geldi
FOTOĞRAF: AA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Merz'i Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg karşıladı.Yarın Beştepe'de yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile küresel ve bölgesel güvenlik önlemleri ve iki ülkenin işbirliğine dair adımların ele alınması bekleniyor.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, sosyal medya hesabından "Kısa süre içinde Almanya'dan 2 üst düzey ziyaret... Yakın Alman-Türk ortaklığının önemli bir göstergesi" paylaşımını yaptı.

Sorg, "Bu anlamlı bayramında Almanya'dan üst düzey bir ziyaret: Türkiye'ye hoş geldiniz Merz" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Türkiyeyi ziyaret edecek: Gündeminde neler var?
