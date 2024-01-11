Almanya Başbakanı Scholz'a çiftçilerden protesto

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, demir yolu bakım tesisinin açılışı için gittiği Cottbus kentinde çiftçilerin protestosuyla karşılandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Demir Yolları'na (Deutsche Bahn) ait hızlı tren bakım tesisinin açılışı için Cottbus'a gitti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, hükümetin çiftçilere verilen tarımsal destek ve teşvikleri kaldırma kararına karşı çıkan çiftçiler, tesis yakınına traktörleriyle gelerek Scholz'u protesto etti.

Scholz'un tesiste bulunduğu sırada çiftçiler, "korkak", "nerede o" sloganları attı. Diğer yandan, çiftçilerin protestosuna ilişkin açıklama yapan Scholz, "Çalkantılı zamanlarda yaşıyoruz, biz de bunu biraz duyduk. Fikirleri ifade etmek de demokrasinin bir parçası." dedi.

Olaf Scholz, Almanya'da çok sayıda vasıflı iş gücüne ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek başka ülkelerden gelecek vasıflı işçileri de içtenlikle karşılamak gerektiğine işaret etti.

AFD'NİN GÖÇMEN PLANLARINA TEPKİ

Öte yandan yabancı ve Müslüman karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da dahil olduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plana da tepki gösteren Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, özgür demokratik temel düzene aykırı davranan herkesin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (iç istihbarat) ve yargı tarafından ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Scholz paylaşımında, "Kimsenin ülkemizde göçmen kökenli olup olmamasına göre 'biz' ayrımı yapmasına izin vermeyeceğiz. Fanatikler için ne kadar rahatsızlık verse de kökeni, ten rengi ne olursa olsun herkesi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

AFD'NİN GÖÇMEN PLANI

Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da dahil olduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören bir plan üzerine gizlice görüştükleri ileri sürülmüştü.

Correctiv haber sitesinin Kasım 2023'te Almanya'nın Potsdam kenti yakınlarındaki bir otelde düzenlenen toplantıyı belgelediği belirtilmişti.

Haberde, toplantıya, aşırı sağcı AfD üyeleri ile Sellner'in yanı sıra Almanya'nın tanınmış zincir markalarından bazılarının ortak ve yöneticilerinin de katıldığı aktarılmıştı.