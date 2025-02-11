Almanya Başbakanı Scholz: ABD başka seçenek bırakmazsa birlikte karşılık vereceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa'da en büyük ihracat ülkesi olduğunu belirterek, çelik ve alüminyumda görüldüğü gibi AB'nin Amerikan gümrük vergilerinin hedefi olduğunda Almanya'nın Avrupa'daki dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyacağını söyledi.

AB'nin kendisini kanıtlama dönemi içinde olduğunu savunan Scholz, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek. Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

Scholz, ancak vergiler ve karşı vergiler gibi "yanlış yoldan" kurtulmayı ümit ettiğini vurgulayarak, "Ticaret savaşları her zaman iki tarafın da refahına mal olur." değerlendirmesinde bulundu.