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Almanya Başbakanı Scholz'dan Elon Musk eleştirisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'li iş insanı ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın, aşırı sağ partilere verdiği siyasi desteği eleştirdi.

Dünya
  • 20.01.2025 09:44
  • Giriş: 20.01.2025 09:44
  • Güncelleme: 20.01.2025 09:50
Kaynak: DHA
Almanya Başbakanı Scholz'dan Elon Musk eleştirisi
Fotoğraf: DHA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Elon Musk'ın aşırı sağ partilere destek verrmesini eleştirdi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Schwalbach am Taunus kentinde düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

Scholz, “Bizi asıl endişelendirmesi gereken, Elon Musk gibi medyada güçlü birinin Avrupa'da, örneğin İngiltere'de, Almanya'da ve diğer birçok ülkede aşırı sağcı partilere destek vermesidir” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar medya sahiplerinin, sosyal demokrat siyasetçilere karşı şiddetli kampanyalar yürütmesinin yeni bir şey olmadığını belirten Scholz, “Bu her zaman oldu” dedi.

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