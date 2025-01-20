Almanya Başbakanı Scholz'dan Elon Musk eleştirisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Elon Musk'ın aşırı sağ partilere destek verrmesini eleştirdi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Schwalbach am Taunus kentinde düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

Scholz, “Bizi asıl endişelendirmesi gereken, Elon Musk gibi medyada güçlü birinin Avrupa'da, örneğin İngiltere'de, Almanya'da ve diğer birçok ülkede aşırı sağcı partilere destek vermesidir” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar medya sahiplerinin, sosyal demokrat siyasetçilere karşı şiddetli kampanyalar yürütmesinin yeni bir şey olmadığını belirten Scholz, “Bu her zaman oldu” dedi.