Almanya Başbakanı Scholz'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "hem Türk demokrasisi hem de ilişkileri açısından üzüntü verici" olduğunu ifade etti.

Scholz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun yürütülen 3 soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muhalefetin yargılanmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasi açısından 'üzücü' olduğunu ifade etti.

Scholz'un açıklaması şöyle: