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Almanya Başbakanı Scholz'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Almanya Başbakanı Scholz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararına ilişkin "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hem Türk demokrasisi hem de ilişkilerimiz açısından üzüntü vericidir. Muhalefet yargılanmamalı" dedi.

Güncel
  • 20.03.2025 16:18
  • Giriş: 20.03.2025 16:18
  • Güncelleme: 20.03.2025 16:18
Almanya Başbakanı Scholz'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "hem Türk demokrasisi hem de ilişkileri açısından üzüntü verici" olduğunu ifade etti.

Scholz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun yürütülen 3 soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muhalefetin yargılanmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasi açısından 'üzücü' olduğunu ifade etti.

Scholz'un açıklaması şöyle:

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