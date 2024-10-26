Almanya Başbakanı Scholz'dan İran'a çağrı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’in saldırılarının ardından İran'a "gerginliği daha fazla tırmandırmama" çağrısında bulundu.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, yakın zamanda İsrail'e yapılan şiddetli füze saldırısına yanıt olarak İran'ın askeri tesislerine saldırı gerçekleştirdiğine ilişkin kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

Saldırıda sivillerin zarar görmemesine dikkat edildiğini öne süren Scholz, "Bu, durumun daha fazla tırmanmasını önlemeye imkan veriyor. İran'a mesajım nettir, gerginliğin tırmanmasına yönelik yoğun tepkilere devam edilemez. Bu şimdi son bulmalı. O zaman Orta Doğu'da barışçıl bir gelişme için imkan olacaktır" ifadesini kullandı.

Scholz, Gazze'de ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda tüm taraflara çağrıda bulunduğunu belirtti.

Lübnan için de aynı şeyin geçerli olduğunu aktaran Scholz, "Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı kararı tüm tarafların davranışları için ölçü olmaya devam ediyor. Burada da barışçıl bir gelişme mümkün olması için Hizbullah'ın Litani Nehri'nin gerisine çekilmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.