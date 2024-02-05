Almanya Başbakanı Scholz'dan İsrail'e Gazze çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'de sivil halkın insani yardıma ulaşabilmesi ve daha iyi korunabilmesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Başbakanı Gabriel Attal ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya'nın İsrail'in yanında olduğunu belirten Olaf Scholz, Gazze'de yaşananlara işaret ederek, "Aynı zamanda (İsrail'e), Gazze'deki Filistinlilerin insani yardıma ulaşabilmeleri ve askeri operasyonlar sırasında sivil halkın daha iyi korunabilmesi için çağrıda bulunuyoruz. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu ile bugün öğleden sonra yaptığım telefon görüşmesinde de bunu bir kez daha açıkça ifade ettim" dedi.,

Ukrayna'ya verilecek silah ve maddi destek konusuna da değinen Scholz, bu konuda cuma günü Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğine atıfta bulunarak, "ABD ve Avrupa'ya, Ukrayna'yı desteklemek için büyük bir görev düşmektedir ve vermemiz gereken mesaj çok açıktır. Bunu Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için gerekli olduğu sürece ve ölçüde yapacağız. Amerikan Başkanı'nın ve bizim de Avrupa'da formüle ettiğimiz mesaj bu ve bu nedenle ABD ziyaretim elbette çok önemli" diye konuştu.

ABD Kongresi'nin, Ukrayna'ya gerekli mali desteği mümkün kılmak için yakında bir karar almasını umduğunu dile getiren Scholz, "ABD ve Avrupa'nın, ayrıca Avrupa'daki tüm üye devletlerin, Rusya Devlet Başkanı'nın hesabını boşa çıkaracak kadar büyük bir katkıda bulunmasından yanayım. Bir noktada bizim devam etmek istemeyeceğimizi umuyor. Hem ABD hem de Avrupa'dan kendisine net bir şekilde gönderilmesi gereken mesaj budur. Bu konuda güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Scholz ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleriyle müzakerelerin uzun yıllardır sürdüğüne dikkati çekerek, bunların sonuçlandırılması gerektiğine inandığını belirtti.

SİVİLLERE YARDIM İÇİN İNSANİ ARA VERİLMELİ

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da "Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve Filistin tarafında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası hukuka saygı gösterilmeli ve sivillere yardım ulaştırılabilmesi için insani ara sağlanmalıdır" dedi.

İsrail ve Filistin arasında tek barışçıl çözümün, insanların barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği iki devlete dayalı barışçıl bir çözüm olduğunu vurgulayan Attal, "Bizim her zaman savunduğumuz girişim de budur" diye konuştu.

Fransa'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini dile getiren Attal, AB'nin temsil ettiği değerler, özgürlük ve demokrasi için Ukrayna'nın desteklenmeye devam edeceğini aktardı.

Önemli olanın sadece sağlanan finansal kaynaklar olmadığını belirten Attal, "Aynı zamanda sağlanan silahların türü ve bunların en yüksek standartları karşılaması gerekiyor. Böylelikle Ukrayna kendini savunabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'yı temelden zayıflatma amacının bu ideolojiye sahip tüm partilerin ortak noktası olduğunu söyleyen Attal, "Zayıflık olabilecek herhangi bir konuda harekete geçerek karşılık vermeniz gerektiğine inanıyorum. Son cumhurbaşkanı seçimlerinde Fransızların aşırı sağcı partilerin cumhurbaşkanını aday göstermesine iki kez izin vermediğini fark ettim. Bu partinin siyasi çizgisinin çok açık bir şekilde reddedildiğini gösteriyor bana" ifadelerini kullandı.