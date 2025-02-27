Almanya Başbakanı Scholz, Öcalan'ın çağrısını memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK'ye kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un çağrıyı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirmiş, "Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım" demişti.