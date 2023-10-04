Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimin tırmandırılmamasını istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini söyledi.

Scholz ile Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Olaf Scholz, "Benim için Sırbistan ve Kosova söz konusu olduğunda herkesin durumu daha fazla tırmandırmaması çok önemli. Söz konusu olan barışçıl bir çözümdür ve biz de bu konuda kararlıyız. Almanya, Fransa ve İtalya bu konuda özellikle aktif çaba sarf ediyor." dedi.

İspanya'nın Granada kentinde yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan toplantısının iptaline de değinen Scholz, "AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından büyük ölçüde desteklenen iki devlet arasındaki görüşme sürecini aktif olarak destekledim ve bunu devam ettirmek istiyorum. Hem Ermenistan Başbakanı hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve isteğim görüşmelerin şimdi kesilmemesini mümkün kılmak. Görüşmeler yarın yapılabilseydi iyi olurdu ama yarın yapılmayacak. Granada'da yapılacak tek bir şey var o da görüşmelerin kısa süre içerisinde devam etmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak." diye konuştu.

Scholz, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecine ilişkin bir soruya da, "20 yıl önce Selanik'te Avrupa Birliği olarak buna karşılık gelen bir taahhütte bulunuldu. Bu nedenle şimdi buna karşılık gelen süreci ileriye taşımamız çok ama çok önemlidir. Tabii ki buna Kuzey Makedonya da dahildir ve hepimiz bu süreci birlikte ilerletmek istiyoruz. Bunun Bulgaristan ile de yakın işbirliği içerisinde gerçekleşeceğini umuyorum." yanıtını verdi.

Scholz, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine üye olmalarını kuvvetle desteklediğini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Denkov da göçmenlerin geçişiyle ilgili olarak sınırdaki durumun birkaç ay öncesine göre tamamen farklı olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşte bu nedenle Alman, Avusturyalı ve Hollandalı sınır görevlilerinin yanı sıra askerlerini de sahadaki durumu değerlendirmeleri ve gerekirse bizimle birlikte devriye gezmeleri için davet ettik. Dış sınırın korunması söz konusu olduğunda her türlü işbirliğine açığız. Bu bir yardım isteme meselesi değil, biz de bu konu ve sorun üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. İstatistikler şu anda Almanya, Avusturya ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere Batı Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden gelen göçmenlerin Akdeniz üzerinden gelenlere kıyasla çok küçük bir oranı temsil ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada gerçek rakamları göz önünde bulundurmak gerçekten önemlidir, bazı izlenimler bugün artık gerçek durumla örtüşmemektedir."