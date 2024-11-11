Almanya Başbakanı Scholz, Trump ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ı telefonla aradığı ve seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha şahsen tebrik ettiği ifade edildi.

İki liderin görüşmede, Alman-Amerikan ilişkileri ve mevcut jeopolitik zorlukları konuştuğu kaydedildi.

Şansölye Scholz'un Trump'a Alman hükümetinin ABD ile işbirliğini sürdürme konusundaki istekliliğini aktardığı ifade edildi.

Scholz ve Trump'ın Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.