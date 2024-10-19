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Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de

Almanya Başbakanı Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Görüşmede Avrupa Birliği ve ikili ilişkiler başta olmak üzere güncel konular ele alınacak.

Dünya
  • 19.10.2024 10:38
  • Giriş: 19.10.2024 10:38
  • Güncelleme: 19.10.2024 10:44
Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de
Fotoğraf: DepoPhotos

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün akşam 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​

Scholz'un bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Scholz ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınması bekleniyor.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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