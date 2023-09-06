Almanya Başbakanı Scholz’dan ekonomik durgunluğu aşmak için birliktelik çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durgunluğu aşmak için birliktelik çağrısında bulundu.

Scholz, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, artan enflasyon ile iklim krizinin sonuçlarının ülkede büyük bir değişime sebep olduğunu ve bunların halkta endişeye yol açtığını belirtti.

Ülkede yapılması gereken işlerin son yıllarda ertelendiğine işaret eden Scholz, geleceğe yatırım yapma yerine çeşitli konularda tartışmalar yapıldığını aktardı.

Scholz, bunun böyle devam edemeyeceğini vurgulayarak, Almanya’da tek bir metro hattının uzatılması veya yüksek katlı bir binanın inşa edilmesi üzerinde konuşulduğu veya bunların planlandığı sırada başka ülkelerde hatların tamamının yapıldığını kaydetti.

Daha hızlı kararlar alınması gerektiğini, bunun sıvılaştırılmış gaz terminallerinin aylar içinde inşa edilmesinde gösterildiğini aktaran Scholz, “Bu başarı için iki koşul var. Birincisi modern yasalar ve daha az bürokrasi. İkinci olarak da herkesin aynı yönde birlikte çalışması." dedi.

Scholz, federal hükümetin, yerel yönetimlerin, kurumların, birliklerin ve sendikaların birlikte çalışmasını isteyerek, bürokrasi, riskten kaçınma ve yılgınlığın ekonomiyi felç ettiğini anlattı.

"Almanya Paktı" önerisi

16 eyalet ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine de güçlerini birleştirme çağrısında bulunan Scholz, "Size ülkeyi daha hızlı, daha modern ve daha güvenli yapacak bir Almanya Paktı oluşturma önerisi yapmak istiyorum. Durgunluk yerine hız, durmak yerine eylem, kavga yerine işbirliği. Bu dönemde ihtiyaç duyduğumuz şey budur.” ifadesini kullandı.

Almanya’da dijitalleşmede yaşanan sorunlara da değinen Scholz, “Vatandaşlara, internetten alışveriş, para transferi ve tatil rezervasyonlarını yapabilmelerine rağmen Almanya'nın her yerinde temel idari hizmetlerin hala internet üzerinden mümkün olmadığını anlatamayız. Bunun değişmesi lazım.” dedi.

Koşu yaparken düşmesi nedeniyle yüzünden yaralanan ve mecliste göz bandıyla konuşma yapan Başbakan Scholz, ülkenin en iyi günlerinin geçmişte değil gelecekte olması için çalıştıklarını, bunun birliktelikle başarılabileceğini kaydetti.

Scholz, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisini (AfD) eleştirerek, AfD’nin ülkenin refahını kasten yıkmak istediğini belirtti.

AfD’yi "Ülke için yıkım komandosu” olarak nitelendiren Scholz, Almanya'daki refahın Avrupa Birliği (AB) ile çok yakından bağlantılı olmasına rağmen AfD’nin Avrupa Birliği'nin parçalanmasını istediğini söyledi.

AfD'den erken seçim talebi

AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla ise yaptığı konuşmada Scholz liderliğindeki hükümetin zamanının dolduğunu belirterek erken seçim yapılması talebinde bulundu.

Hükümetin göç ve ekonomi politikasını eleştiren Chrupalla “Lütfen, eğer yapabiliyorsanız, iki gözünüzü tekrar açın ve Alman ekonomisinin nasıl tepki verdiğini, nasıl yere düştüğünü görün ve bu ülkenin omurgası olan Alman ekonomisine sahip çıkın.” ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi krizde

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Covid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.