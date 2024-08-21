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Almanya basını Cem Özdemir’in özel hayatını yazdı

Almanya’nın en çok satan günlük gazetelerinden Bild, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir’in Kanadalı avukat Flavia Zaka ile olan birlikteliğini sayfalarına taşıdı.

Yaşam
  • 21.08.2024 12:15
  • Giriş: 21.08.2024 12:15
  • Güncelleme: 21.08.2024 12:18
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya basını Cem Özdemir’in özel hayatını yazdı

Türkiye-Tokat kökenli Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir’in özel hayatı ülke medyasının gündemleri arasında.

Almanya’nın yüksek satış oranına sahip gazetelerinden Bild, 58 yaşındaki Cem Özdemir’in 38 yaşındaki Kanadalı avukat Flavia Zaka ile beraber olduğunu yazdı.

Habere göre, biri erkek biri kız, iki çocuk babası olan Özdemir, çocuklarının annesi Arjantinli Pia Maria Castro’dan geçen yıl ayrıldı.

Bild’in aktardığına göre, Cem Özdemir’in sevgilisi Zaka, eski eşi Pia ile çocuklarını tanıyor ve onlarla iyi anlaşıyor.

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