Almanya Cumhurbaşkanı'ndan İlker Çatak'a tebrik ve teşekkür açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlinale olarak bilinen 76'ncı Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görülen "Sarı Zarflar" filminin yönetmeni İlker Çatak'ı tebrik etti.

Deutsche Welle'nin haberine göre; Steinmeier, Çatak'a yönelik yaptığı yazılı açıklamada "Sarı Zarflar"ın bu önemli ödülü kazanmasıyla 2004'ten bu yana ilk kez bir Alman filminin yeniden bu onura layık görülmüş olduğunu hatırlattı. Stenmeier, "Böylece Fatih Akın'ın izinden gidiyorsunuz; hem de tamamen hak ederek!" diye yazdı. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın, 2004 yılında "Duvara Karşı" ile Altın Ayı kazanmıştı.

"Sarı Zarflar" filminin 2016 ve sonrasındaki gerçek olayları konu edinse de "evrensel bir niteliğe sahip olduğunu" ifade eden Steinmeier, "Bir anda doktriner bir devlet otoritesinin odağı haline geldiğinizde, kendi eylemlerinizin yıkıcı olarak değerlendirildiği bir durumda nasıl davranılır? Kendi değer yargılarınız ile -Václav Havel'in sözleriyle- hakikatin içinde yaşama çabanız arasında, güvenli bir çevreye ihtiyaç duyan büyümekte olan bir kız çocuğu ile ya da finansal bağımsızlık arzusuyla nasıl bir seçim yapılır?" sorularını dile getirdi.

Çatak'ın karakterler ve onların "içsel sıkışmışlığının" tamamıyla yanında durduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı, "Yeniden birleşmiş ülkemizde demokrasinin ve özgürlüğün hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğu bir dönemde, her birimizi yüz yüze bırakabilecek bir sorun alanını anlatıyorsunuz. Böylece 'Sarı Zarflar' filminiz, otoriterliğin yeni bir cazibe kazanmasına kayıtsız kalmamaya, bunun yerine liberal demokrasimizi kararlılıkla savunmaya yönelik bir çağrı niteliği de taşıyor. Bunun için size çok teşekkür ediyorum" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'deki siyasi baskılar nedeniyle işlerini, evlerini, dostlarını ve hatta aralarındaki sevgiyi kaybeden bir tiyatro oyuncusu Derya ile tiyatro yazarı Aziz'in hikâyesini anlatan ve yönetmenliğini Türkiye kökenli İlker Çatak'ın yaptığı "Sarı Zarflar" Altın Ayı ödülünü kazanmıştı. Filmin başrollerini Özgü Namal ile Tansu Biçer üstleniyor.