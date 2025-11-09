Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den aşırı sağa karşı mücadele çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, demokrasiyi tehdit eden ve halk desteği kazanan aşırı sağa karşı mücadele çağrısında bulundu.

Steinmeier, Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda yaptığı konuşmada, toplumda derin huzursuzluk ve güvensizlik olduğunu belirterek, "Alman halkının çoğu özgürlük ve demokrasi içinde yaşamak istiyor. Ancak ülkemizin tarihinde demokrasi hiç bu kadar saldırıya uğramadı" dedi.

Aşırı sağa karşı mücadele çağrısı yapan Steinmeier, "Fırtınanın dinmesini beklemek yeterli değil. Kaybedecek zamanımız yok, harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, 9 Kasım 1918’de ilk Alman Cumhuriyetinin ilan edildiğine işaret ederek, 107 yıl sonra bugün ise Almanya’daki liberal demokrasinin baskı altında olduğunu, popülistlerin ve aşırılık yanlılarının demokratik kurumları aşağıladığını, tartışmaları zehirlediğini ve insanların korkularını istismar ettiğini belirtti.

9 Kasım 1938’de 87 yıl önce Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara saldırılar düzenlediğini anımsan Steinmeier, bunun Alman tarihinin karanlık dönemi olduğunu ifade etti.

Steinmeier, 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla iki Almanya’nın birleştiğini hatırlatarak, 36 yıl sonra doğu ve batı Almanya’dakiler arasındaki yabancılaşmanın yeniden arttığını ve “barışçıl devrimin” hatırasının solduğunu söyledi.