Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den "sandığa gidin" çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oy kullanma çağrısında bulundu.

Steinmeier, yayınladığı videolu mesajında, "Hepimiz birbirimize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumluluk taşıyoruz. İşte bu nedenle sizden gidip oy kullanmanızı istiyorum. Oyunuzun belirleyici oy olabileceğini bilerek oy verin. Demokrasimizi 23 Şubat'ta güçlendirin, oyunuz önemli" ifadelerini kullandı.

Birçok seçmenin hangi partiye oy vereceğini kararlaştırdığına, bazılarının ise neden oy kullanmaları gerektiğini sorduğuna dikkati çeken Steinmeier, bunun cevabının ülkenin geleceği ile anayasal liberal demokrasinin güçlendirilmesi ve korunması olduğunu vurguladı.

Steinmeier, yurttaşlardan özellikle şu anki çalkantılı kriz ve çatışma döneminde sandığa gidip oy kullanarak söz sahibi olmalarını istedi.