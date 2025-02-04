Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, yarın Ankara'ya geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın (5 Şubat) Ankara'ya gelerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurduğu ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaklarını aktardı.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.