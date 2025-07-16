Almanya'da 17 milyon kişi yalnız yaşıyor

Almanya'da 17 milyon kişinin yalnız yaşadığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede her 5 kişiden biri tek başına yaşıyor.

Ülkede 17 milyon kişi hayatını yalnız sürdürüyor. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 20,6'sına denk geliyor.

YALNIZ YAŞAYANLARIN ORANI 20 YILDA YÜZDE 21,8 ARTTI

Kadınlarda yüzde 21,2, erkeklerde yüzde 20 olarak belirlenen yalnız yaşayanların oranı son 20 yılda yüzde 21,8 arttı.

Almanya'da yalnız yaşayanların oranı 65 yaş üstündekilerde yüzde 34, 85 yaş üstündekilerde yüzde 56 oldu.

Yalnız yaşayan 25 ila 34 yaşlarındaki kişilerin oranı da yüzde 28 olarak belirlendi. Bunun ortalamanın üstünde olduğu dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da yalnız yaşayanların oranının, yüzde 16,2 olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının üstünde olduğu aktarılarak, sadece yüzde 27 ile Litvanya, yüzde 25,8 ile Finlandiya, yüzde 24,1 ile Danimarka, yüzde 22,3 ile Estonya ve yüzde 22,2 ile İsveç'in yalnız yaşama oranlarında Almanya'yı geride bıraktığı bildirildi.