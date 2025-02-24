Almanya'da 19 Türkiye kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre 19 Türkiye kökenli milletvekili 21. dönem Federal Meclis'te görev yapacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türkiye kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu.

Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel SPD'den parlamentoya seçilen isimler oldu.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 18 İSİM SEÇİLMİŞTİ

Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi.

CSU'dan da Hülya Düber partisinin ilk Türkiye kökenli milletvekili oldu.

Almanya'da geçen dönem de 18 Türkiye kökenli kişi parlamentoya girmişti.