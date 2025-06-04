Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 3 bomba imha edilecek: 20 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinde yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Köln Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, savaştan kalan ABD yapımı bombaların imha işlemleri için öncesinde tahliye çalışmalarına başlandı.

Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi önlem amaçlı tahliye edildi.

KÖPRÜLER KAPATILDI, TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müzeler, okullar, hastaneler, huzurevleri, bakımevleri boşaltıldı.

İmha işleminin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, çalışmaların akşamüstü tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililerin bölgedeki tüm binaların boş olup olmadığını kontrol etmesi gerekirken bu kontrolün ne kadar süreceği bilinmiyor.