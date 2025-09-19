Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İMHA EDİLECEK

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.