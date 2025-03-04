Almanya'da 2 kişinin öldüğü araçlı saldırı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Almanya’nın Mannheim kentinde dün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Baden-Württemberg eyaletinin ikinci büyük şehri olan Mannheim'de, dün, bir saldırgan kalabalığa araç ile daldı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise polis tarafından revize edildi. Buna göre, saldırıda 5'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. 1’i çocuk toplam 3 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğu aktarıldı.

SALDIRGAN ALMANYA VATANDAŞI

Saldırının ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kentin giriş-çıkışları kapatıldı ve çok sayıda polis ile sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Saldırganın 40 yaşındaki Almanya vatandaşı bir kişi olduğu açıklandı. Yaralı olan şüphelinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü belirterek, olayın siyasi bir saikle işlenmediği bilgisini paylaştı.

KARNAVALAR İPTAL EDİLDİ

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Köln’deki karnavala katılma planını iptal ederek Mannheim’a giderken, bazı kentlerde yapılması planlanan karnavallar da iptal edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Friedrich Merz de taziye mesajı paylaştı.

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Olay, Almanya’da son dönemdeki benzer araçlı saldırılarla birlikte, ülke genelinde güvenlik kaygılarını artırdı. Geçtiğimiz Aralık ayında Magdeburg’da ve geçen ay Münih’te benzer saldırılar yaşanmıştı.İçerik