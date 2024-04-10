Almanya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği binayı kundakladığı şüphesiyle 1 kişi tutuklandı

Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S'nin tutuklandığı bildirildi.

Wuppertal Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kundaklama olayıyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, burada yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan Pazartesi günü başka bir olayda bir kişiyi yaraladığını belirtti.

Savcı Kaune-Gebhardt, söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Kaune-Gebhardt, şüpheli Daniel S'nin daha önce kundaklanan binada oturduğunu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığını söyledi.

Kaune-Gebhardt, olayın tüm detaylarının yapılan inceleme ve sorguların ardından ortaya çıkacağını bildirdi.