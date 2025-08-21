Almanya'da 5 yılda 18 binden fazla çocuk ve genç cinsel istismara maruz bırakıldı!

Almanya'da geçen yıl 18 binden fazla çocuk ve gencin cinsel istismara maruz bırakıldığı kaydedildi.

Almanya hükümeti, "Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Cinsel Suçlar 2024" raporu paylaşıldı.

Rapor Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch ile Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismara Karşı Bağımsız Federal Komiseri (UBSKM) Kerstin Claus tarafından açıklandı.

Raporda, 2019 yılında 15 bin 936 olan istismar vakalarının 5 yıl içinde yüzde 18 artarak, 18 bin 85'e ulaştığı belirtildi.

HER FAİL TUTARLI ŞEKİLDE YARGILANMALI

İçişleri Bakanı Dobrindt açıklamasında, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor" dedi.

BKA Başkanı Münch ise "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet vakalarının sürekli olarak yüksek sayıda olması göz önüne alındığında, bu sorunla mücadele, Almanya'daki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Bu alandaki personel kapasitemizi artırdık ve teknik yeteneklerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.