Almanya'da AfD'nin yasaklanması için 113 milletvekilinden başvuru

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin faaliyetlerinin yasaklanması için 113 milletvekilinin imzaladığı önergenin Federal Meclis Başkanlığına sunulduğu bildirildi.

Kamu yayıncısı ZDF'nin haberine göre, Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Milletvekili Marco Wanderwitz'in başını çektiği 113 Federal Milletvekili, Federal Anayasa Mahkemesinin AfD'nin anayasaya aykırı olup olmadığını incelemesini istiyor.

Anayasanın 21. maddesine göre bir partinin faaliyetlerini yasaklamanın mümkün olduğunun belirtildiği haberde, dava sürecinde AfD'nin anayasaya karşı agresif ve militan eylemlerde bulunduğunun kanıtlanması gerektiği vurgulandı.

Federal Anayasayı Koruma Dairesinin partiyi "şüpheli bir aşırı sağcı örgüt" olarak izlediği ifade edildi.

Ülkede bir partinin yasaklanabilmesi için Federal Meclis, Federal Konsey ya da Federal Hükümet, Federal Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor.