Almanya'da 'AfD yasaklansın' çağrısı: Gösteriler düzenlenecek

BirGün/Avrupa - BERLİN

Almanya'da, aşırı sağcı AfD'nin yasaklanması için 11 Mayıs 2025 Pazar günü ülke çapında düzenlenecek eylem günü münasebetiyle, aralarında Berlin, Münih, Frankfurt, Köln ve Dresden'in de bulunduğu 25'ten fazla şehirde gösteriler düzenlenecek.

Ülke çapındaki "Sağa Karşı Birlikte" ağı ve 60 sivil toplum kuruluşunun desteklediği İnsan Onurunu Savunun, "AfD'yi Şimdi Yasaklayın" kampanyası kapsamında protesto çağrısında bulundu. İttifaklar, Federal Meclis, Federal Konsey ve yeni federal hükümete, AfD'ye karşı Federal Anayasa Mahkemesi nezdinde derhal yasaklama davası başlatmaları çağrısı yaptı.

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ırkçı Alternatif für Deutschland ( AfD) partisinin tamamını “kesinlikle aşırı sağcı” olarak sınıflandırmasının ardından, sivil toplum inisiyatifleri ve ittifaklar, “Artık mazeretiniz yok” dediler.

Kampanya sözcüsü Julia Dück “Sınır dışı etme planları, kendi kaderini tayin hakkına saldırılar, Nasyonal Sosyalizmin göreceleştirilmesi: AfD, kendi dünya görüşüne uymayan herkes için somut bir tehlikedir. Ama durdurulabilir. Anayasa bunu öngörmektedir. Tarihsel deneyimlerimiz nedeniyle aşırı sağın iktidara gelmesine seyirci kalamayız. Demokrasiyi ve temel hakları savunmalıyız. AfD'nin yasaklanmasının zamanı geldi” dedi.

Organizatörler önümüzdeki günlerde çok sayıda başka kentin de protestolara katılacağını öngörüyor. Merkezi miting Pazar günü saat 16:00'da Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirilecek.

Diğer kentler için: https://www.demokrateam.org/aktionen/

Diğer kentler için: https://afd-verbot.jetzt/de/termine

Daha önce Protestan Kilisesi Kongresi de geçtiğimiz günlerde AfD'nin yasaklanması yönünde bir çağrı yapmıştı. Sendika ver.di ve Alman Federal Gençlik Konseyi de AfD'nin yasaklanması için gerekli prosedürün başlatılması çağrısında bulunmuştu.

İttifakların "Artık mazeret yok! AfD şimdi yasaklansın!" adıyla yapılan çağrısında şu ifadelere yer verildi.

"AfD, insan onurunu ayaklar altına alıyor ve herkesin yaşamı için somut bir tehlike arz ediyor: Kendi dünya görüşlerine uymayan insanlar. Bunu uzun zamandır biliyoruz. Şimdi Anayasayı Koruma Teşkilatı da AfD'yi de aşırı sağcı olarak kategorize etti. AfD, ırkçı ve göç karşıtı tutumuyla diğer partileri de önüne kattı. Böylece siyasette sağa kayışa önemli bir katkıda bulunuyor ve şiddetin belirleyici itici gücü oldu.

AfD demokratik kurumları küçümsediğini yeterince sık gösterdi. Bu ABD veya Macaristan'daki gelişmeler ve daha da önemlisi kendi tarihsel deneyimimiz gösteriyor ki aşırı sağcıların iktidara gelmesine seyirci kalmamalıyız ve iktidara gelip demokrasiye ve temel haklara el koymasını beklememeliyiz.

AfD, partinin yasaklanmasıyla durdurulabilir ve durdurulmalıdır. Şimdi bunun için bizim baskımıza ihtiyaç var.

Bundestag, Bundesrat ve yeni federal hükümetten beklentimiz: Yasaklama prosedürünü başlatması için Federal Hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesi ve Federal Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmasını sağlamısıdır.

Parti yasağının tek başına AfD'nin faaliyetlerinin ortadan kalkmasına yol açmayacağının ve toplumda AfD'nin pozisyonlarının yok olmayacağının farkındayız. Bu, esasen ister parlamentoda, ister kamuoyu önünde, sokakta, işte ya da arkadaşlar arasında net bir anti-faşist duruşla siyasi tartışma görevidir.

Bu nedenle, Almanya çapında 11 Mayıs 2025 Pazar günü, geniş sivil toplum ittifaklarıyla birlikte çağrıda bulunuyoruz. Birlikte haklarımız ve herkesin onuru için ayağa kalkıyoruz. AfD'nin yasaklanmasını talep ediyoruz – şimdi!"





