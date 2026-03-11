Almanya'da akaryakıtta fiyat artışı düzenlemesi: Günlük sınır gündemde

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, ülkede akaryakıt istasyonlarındaki kontrolsüz fiyat dalgalanmalarını engellemek amacıyla hükümetin kapsamlı bir düzenleme hazırlığında olduğunu bildirdi.

Reiche, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da akaryakıt zamlarının günde tek seferle sınırlandırılmasını içeren "Avusturya Modeli"nin hayata geçirileceğini duyurdu.

Akaryakıt istasyonlarının fiyatlarını günde bir kez artırmasına izin verileceğini, indirimlerin ise günün her saati yapılabileceğini belirten Reiche, Alman kabinesinde ele alınan yeni düzenlemelerle akaryakıt piyasasında denetimlerin sıkılaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu düzenlemenin hayata geçmesi için rekabet hukukunda değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Reiche, yasal sürecin hızlandırılması için koalisyon ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Reiche, piyasadaki fiyatlama stratejisini eleştirerek, "Ham petrol fiyatları yükseldiğinde pompa fiyatları roket gibi hızla yukarı çıkıyor, ancak petrol fiyatları düştüğünde pompaya yansıması çok yavaş oluyor. Bu kalıbı kırmak kararlılığındayız" dedi.

Tüketicinin korunmasının öncelik olduğunu ifade eden Reiche, piyasadaki rekabet şartlarının iyileştirilmesi adına daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınacağını kaydetti.

"PETROL ARZI KISITLI"

Küresel enerji arzındaki sorunlara da dikkat çeken Reiche, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle petrol arzının kısıtlı olduğunu yineledi. Reiche, bu kapsamda Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) piyasaları rahatlatmak amacıyla kuruluş tarihinin en büyük hamlesi olan 400 milyon varillik stratejik petrol rezervinin serbest bırakılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Reiche, stratejik rezervlerin kullanımı ve yeni fiyat düzenlemesinin tam takvimi üzerinde kabinedeki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.