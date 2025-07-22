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Almanya'da apartmanda 3 kişi ölü bulundu

Avusturya'da 37 yaşındaki bir kişi, Linz şehri polis yetkililerine Almanya'da Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelinin Almanya'ya iadesinin istendiği belirtildi.

Dünya
  • 22.07.2025 13:52
  • Giriş: 22.07.2025 13:52
  • Güncelleme: 22.07.2025 14:00
Kaynak: AA
Almanya'da apartmanda 3 kişi ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki bir kişi, Avusturya'da Linz şehri polis yetkililerine 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Söz konusu kişinin Zwiesel kentinde oturduğu apartmanda yapılan incelemede 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, zanlının Avusturya'dan Almanya'ya iadesinin istendiği belirtilerek olaya ilişkin Deggendorf Savcılığı ile Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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