Almanya'da araç yaya bölgesine daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yaya bölgesine girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Grimmaische Straße üzerinde meydana gelen olayın ardından sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

HIZLA KALABALIĞIN İÇİNE GİRDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Augustusplatz ile şehir merkezi arasındaki yoğun alışveriş güzergâhında seyreden otomobil, yaklaşık 70-80 kilometre hızla kalabalığın içine daldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

BELEDİYE BAŞKANI VE POLİSTEN AÇIKLAMA

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit ederek, sürücünün yakalandığını duyurdu. Polis sözcülüğü ise operasyonun ardından şu an için şehirde başka bir tehlike bulunmadığını bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis kayıtlarına "hayati tehlike içeren operasyon durumu" olarak geçen olayda, aracın yaya bölgesine neden girdiği henüz netlik kazanmadı. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğuna dair başlatılan soruşturma sürüyor.