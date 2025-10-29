Almanya'da asgari ücrete iki aşamalı zam

Almanya'da şuan 12,82 euro olan asgari ücret 2026 başında saatlik 13,90 euroya; 2027'de ise 14,60 euroya yükselecek.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin ilk olarak 1 Ocak 2026'da mevcut 12,82 eurodan 13,90 euroya, bir yıl sonra ise 14,60 euroya çıkarılmasına bakanlar kurulunun onay verdiği belirtildi.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyordu. Federal hükümetin ise, komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Hükümet tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, 27 Haziran’da 12,82 euro olan saat başına ödenen asgari ücretin 2027'ye kadar 14,60 euroya yükseltilmesini teklif etmişti.

6 MİLYONDAN FAZLA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 euro olmasını isterken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu artıştan 6,6 milyon çalışanın yararlanabileceğini tahmin ediyor.