Almanya'da aşırı sağcı Der Schelm'e operasyon

Almanya'nın beş eyaletinde ırkçı yayınlar dağıttığı iddia edilen aşırı sağcı "Der Schelm" yayınevine yönelik geniş çaplı polis operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Alman medyasının Karlsruhe Savcılığı sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre, açılan soruşturma kapsamında 8 kişi 488 kez halkı kin ve nefrete teşvik eden yayınlar üretmek, dağıtmak ve depolamakla suçlandı.

Soruşturma kapsamında Baden-Württemberg, Brandenburg, Saksonya, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Ayrıca, Polonya'da bir matbaa ve İspanya'da bir depo da arandı.

Soruşturma, Nazi dönemine ait antisemitik eserlerin yeniden basımı ile Holokost inkarı ve ırkçı içerikler içeren yaklaşık 100 yayının dağıtımıyla bağlantılı.

DER SCHELM HAKKINDA

Aşırı sağcı "Der Schelm" yayınevinin faaliyetlerini Rusya'nın başkenti Moskova'dan yönettiği öne sürülen ve hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan baş şüpheli Adrian P'nin ise Rusya'da bulunduğu iddia edildi.

"Der Schelm" yayınevi, Almanya'da dağıtımı yasak olan ırkçı ve şiddeti öven yayınları dağıtan yayınevi olarak aşırı sağ çevrelerin müracaat ettiği bir yayınevi olarak biliniyor.

Yayınevinin müşterileri arasında girişimciler, zanaatkarlar, avukatlar, doktorlar, polisler, öğretmenler, rahipler, kitapçılar, yaşlı bakıcılar ve itfaiyeciler gibi toplumun orta kesiminden gelen kişiler bulunuyor.