Almanya'da aşırı sağcı polise 'devlet sırrını ifşa' soruşturması

Almanya'da "devlet sırlarını ifşa" ettiğinden şüphelenilen polis hakkında soruşturma başlatıldı. Polisin faşist Neonazi örgütü "Knockout 51" üyesi olmasından şüphe duyuluyor.

Almanya'da faşist Neonazi örgütü "Knockout 51" üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan bir polis memuru hakkında, "devlet sırlarını ifşa" ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Thüringen İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eisenach'taki emniyet teşkilatı mensubu şüpheli polis hakkında disiplin ve iç soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu şüpheli polis memuruna yöneltilen suçlamalar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Neonazi örgütü "Knockout 51" üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi hakkında açılan dava, halen Jena'daki Thüringen Yüksek Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor.

Federal Başsavcılık, yaşları 21 ile 25 arasında değişen, aşırı sağcılıkla suçlanan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Başsavcılık temsilcisinin iddianamesine göre grup, Nisan 2021'den beri aşırı sol kamptan saldırganları yaralama ve öldürmeye yönelik eylemlere odaklanıyor.

Zanlılar Leon R, Bastian A, Maximilian A. ve Eric K'nin terör örgütü üyesi olmanın yanı sıra adam yaralama, kolluk kuvvetlerine saldırı, tutukluları kaçırma ve silah yasasını ihlal etmekle suçlanıp, örgüt üyelerinin amacının aşırı sol görüşlü kişileri öldürmek olduğundan şüpheleniyor.

Söz konusu şüpheliler Nisan 2022'den bu yana tutuklu bulunuyor.