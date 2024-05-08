Almanya'da Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Giffey saldırıya uğradı

Almanya'da Berlin polisince yapılan açıklamada, dün Rudow semti Alt-Rudow Caddesi'ndeki kütüphanede bir kişinin, içinde sert cisim bulunan torbayla Sosyal Demokrat Partili Bakan Giffey'in kafasına ve boynuna vurduğu belirtildi. Giffey, hastanede ayakta tedavi edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'da Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey'in, kütüphanede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin saldırısında hafif yaralandığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, dün Rudow semti Alt-Rudow Caddesi'ndeki kütüphanede bir kişi, içinde sert cisim bulunan torbayla Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Giffey'in kafası ve boynuna vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Giffey baş ve boyun ağrılarından dolayı hastanede ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EYALET BAŞBAKANI WEGNER'DEN 'KINAMA' MESAJI

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Giffey ve diğer siyasetçilere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "Siyasetçilere saldıran herkes demokrasimize saldırıyor demektir" ifadesini kullandı.

Giffey'e yönelik saldırının kabul edilemeyeceğini dile getiren Wegner, "Şiddetin, nefretin ve kışkırtmanın her türlüsüne karşı çıkacağız ve demokrasimizi koruyacağız" dedi.

Almanya'da 3 Mayıs'ta Saksonya eyaletinin Dresden kentinde SPD'li Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke de bir aşırı sağcının saldırısında ağır yaralanmıştı.