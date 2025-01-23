Almanya'da bıçaklı saldırı: Biri çocuk 2 kişi öldü

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Aschaffenburg kentinde sokakta düzenlenen bıçaklı saldırıda biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Aschaffenburg'daki Schöntal Park bölgesinde bulunan sokakta 1 kişi bıçakla etrafına saldırdı.

Saldırıda, 2 ve 41 yaşındaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan Afganistan vatandaşı 28 yaşındaki kişinin, geçmişte psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Saldırının nedenini araştıran polis, bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

Olay yerine giden Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, incelemelerin ve yetkililerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Afgan bir şüphelinin aniden ve kasıtlı olarak burada bulunan kreş çocuklarından birine bıçakla saldırdığını belirtti.

Bakan Herrmann, saldırıda 2 yaşındaki Fas kökenli bir çocuk ile tesadüfen olay yerinde bulunan 41 yaşındaki bir Almanın öldürüldüğünü söyledi.

Ölen yetişkin hakkında "Şu anda bu kişinin diğer çocukları korumak için cesurca müdahale ettiğini, saldırgana karşı koyduğunu ve daha sonra da saldırgan tarafından öldürüldüğünü varsayıyoruz" diyen Herrmann, saldırıda 2 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun da yaralandığını kaydetti.

SALDIRGANIN SABIKASI AÇIKLANDI

Herrmann, şüphelinin olaydan 12 dakika sonra polis tarafından yakalandığını açıkladı.

Şüphelinin geçmişte en az 3 şiddet sabıkası bulunduğu ve her seferinde psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini aktaran Herrmann, şüphelinin 19 Kasım 2022'de Almanya'ya geldiğini ve 2023'ün başında iltica talebinde bulunduğunu anlattı.

Daha sonra bu kişinin Dublin Anlaşması kapsamına alındığı, ardından normal iltica sürecinin işlediğini belirten Herrmann, şüphelinin gönüllü olarak Almanya'dan ayrılacağını açıkladığını ve bunu yabancılar dairesine de yazılı olarak bildirerek Afganistan Başkonsolosluğunda ilgili evrak işlerini halletmek istediğini ifade ettiğini kaydetti.

Herrmann, bunun üzerine iltica sürecinin durulduğunu ve ülkeden ayrılmasının istendiğini, diğer ayrıntıların ve şüphelinin saldırıya ilişkin motivasyonun incelenmesi gerektiğini söyledi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Şu an için saldırının psikolojik rahatsızlık nedeniyle yapıldığının varsayıldığını aktaran Herrmann, şüphelinin kaldığı mülteci yurdundaki mekanda yapılan aramalarda radikal düşünceye sahip olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadığını ancak psikolojik tedaviyle ilgili ilaçların bulunduğunu dile getirdi.

Tüm bunların soruşturulacağını ve olayın tam olarak aydınlatılması gerektiğini söyleyen Herrmann, şimdi saldırıda öldürülenlerin yasını tuttuklarını kaydetti.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız çocuğunun saldırıda boynundan 3 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Saldırıya uğrayan 61 yaşındaki mağdurun bıçak darbesini göğsünden aldığı ve ameliyat edildiği, bir kişinin de saldırgandan kaçtığı sırada kolunun kırıldığı tespit edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.