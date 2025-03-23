Almanya'da binlerden İmamoğlu'nun tutuklanmasına protesto

BirGün / ALMANYA

Almanya'da binler, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması haberi üzerine alanlara akın etti. CHP Berlin Birliği'nin düzenlediği ön seçim oylamasında sandıklar adeta yoğun ilgi nedeniyle dolup taştı. CHP üyelerinin oy kullandığı ön seçim sandığının yanı sıra dayanışma sandıklarına da ilgi büyük gördü. Dayanışma oyu kullananların önemli bir bölümünün CHP'ye destek için üyelik başvurusu yaptıkları görüldü.

CHP Berlin Birliği Bund in Berlin e.V'nin Breitscheidplatz'da Yıkık Kilise’nin bulunduğu meydanda gerçekleştirildiği mitingde de tutuklamaya sert tepki gösterildi. Yapılan konuşmalarda Türkiye’de tek adam rejimi tarafında yapılan hukuksuz uygulamalar kınandı. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere ülke çapında gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara duyulan öfke dile getirildi.

Miting sonrasında yaklaşık 10 bin kişi yürüyüşe geçti. Yol kenarına konulan dayanışma sandıklarında binlerce insan oy kullandı. Oy pusulalarının tükenmesi üzerine hazırlanan listelere isimler yazılarak oy kullanıldı.

Yürüyüş boyunca ‘’Faşizme karşı omuz omuza’’ ‘’Hak hukuk adalet’’ Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’’ gibi sloganlar atıldı. Yürüyüş Adenaunerplatz’da bitirildi.

FRANKFURT'TA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Frankfurt'ta CHP Birliği'nin ofisinde gerçekleşen ön seçim oylamasına da sabah saatlerinden itibaren

yüzlerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar oy kullanabilmek için, saatlerce sabırla beklerken, dayanışma oyu kullananların bir bölümünün CHP üyeliği için de form doldurduğu görüldü. CHP ofisinin bulunduğu mevki, adeta miting alanına dönüştü. CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen, “Bugün Türkiye'de yapılan siyasi darbe neticesinde halkımızda o kadar büyük duyarlılık var ki, gün boyu üç, beş yüz metreleri aşan kuyruklar oluştu. İnsanlar bize hem üyelik başvurusu yapıyor hem de dayanışma için oy kullanıyor. Bundan bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'de otokratik bir sistem inşa ediliyor. Halkın iradesi ipotek altında. İnsanlar müthiş bir dayanışma içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun arkasında duruyorlar. Bizden bayrak, pankart istiyorlar. Gelecekten çok umutluyuz. Merkez, bugün yapılan ön seçimin önlenmemesi için olağanüstü genel kurul kararı almıştı. İmamoğlu artık sadece CHP'nin değil, milyonların adayıdır. Bu psikolojik savaşı mutlaka kazanmak zorundayız” diye konuştu.

MAİNZ: SUSMAYA, GERİ ÇEKİLMEYE GELMEDİK

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Mainz kentinde de protesto edildi

Mainz kent merkezi'nde, matbayı bulan Gutenberg'in heykelinin bulunduğu alanda toplanan CHP Birliği ve sivil toplum kuruluşları, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sert tepki gösterdiler.

Mitinge katılanlar, “Asla yalnız yürümüyeceksin”, “Demirtaş'ı vermeseydik, bugün İmamoğlu'na dokunmaya yeltenemeyeceklerdi”, “İmamoğlu'na özgürlük, tüm politik tutuklulara özgürlük” dediler. Mainz CHP Birliği Başkanı Ezgi Karadağ da konuşmasında “Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediyenin başkanı asılsız iddialarla sindirilmeye çalışılıyor. Ama biz buradan haykırıyoruz. Bu sadece bir kişiye yapılan bir haksızlık değildir. Bu Türkiye'ye yapılmış bir darbedir. Bugün burada sadece bir kişiyi savunmak için toplanmadık. Bugün burada halkın iradesini, demokrasiyi, hukuku ve adaleti savunmak için toplandık. Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu haksızlık, yalnızca ona değil, milyonlarca insanın oyuna, umuduna ve geleceğine yapılmıştır. Ekrem İmamoğlu'na yapılan, başka bir lidere, bir vatandaşa yapılabilir. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını keyfi bir kararla yok sayanlar, yarın benim de diplomamı geçersiz sayabilirler. Biz bugün susarken, yarın sıra bize geldiğinde kim konuşacak? Biz buraya susmaya ve geri çekilmek için gelmedik. Bu mesele Türkiye'de halkının hakkına, hukukuna ve halkın sandıkta verdiği yetkiye sahip çıkma meselesidir. Bize diz çöktürebileceklerini sanıyoyorlar. Sandıkta yenemediklerini, hukuksuzlukla alt edebileceklerini sanıyorlar. Bütün dünyanın haykırdığını bir de bizden duysunlar. Ne yaparsanız yapın, halkın iradesini teslim alamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Mitinge katılanlar, meydandaki ön seçim sandığına da büyük ilgi gösterdiler.