Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2 ölü, 25 yaralı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, bir araç henüz bilinmeyen nedenle kalabalığın arasına daldı.

Aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15’i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manheim polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

OLAY YERİ "TEHLİKELİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulandı.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.