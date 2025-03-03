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Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, henüz bilinemeyen nedenle yayaların arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Dünya
  • 03.03.2025 15:36
  • Giriş: 03.03.2025 15:36
  • Güncelleme: 03.03.2025 16:08
Kaynak: DHA
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Fotoğraf: AA

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığın içine daldığı bildirildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi.

Aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Manheim polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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