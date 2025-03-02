Almanya'da bir aracın gizli bölmelerinde saklı 800 bin euro değerinde esrar ele geçirildi

Almanya'da bir aracın gizli bölmelerinde saklı 800 bin euro değerinde esrar ele geçirildi.

Kiel Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya’ya gelmekte olan Norveç plakalı bir araç şüphe üzerine Stormarn kentinde bağlı Bargteheide kasabası yakınlarında A1 otoyolunda bir polis ekibi tarafından rutin kontroller kapsamında durduruldu. Litvanyalı araç sürücüsünün ifadelerinde çelişkiler olması üzerine gümrük kontrol ekibi çağrıldı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda araçta gizli bölmeler tespit edildi. Uyuşturucu maddeler, aracın koltuklarının altındaki boşluklara ve çift tabanlı bagaj zeminine gizlenmiş şekilde bulundu. Litvanyalı 39 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alındı.

Gümrük yetkilileri, özel olarak hazırlanmış bu bölmelerde toplamda 80 kilogram esrar bulunduğunu açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 800 bin euroyu aştığı belirtildi. Sürücü hakkında yasa dışı uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu yasasına aykırı hareket etmekten soruşturma başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.