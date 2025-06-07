Almanya'da bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

BERLİN (AA) - Almanya’nın güneyindeki Passau kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Passau kentinde 48 yaşındaki bir sürücünün aracıyla Erhard Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan bir grup yayaya çarptığı belirtildi.

Açıklamada, aracın çarptığı yayaların arasında sürücünün 38 yaşındaki eşi ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğu ifade edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, kazada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, polisin, gözaltına alınan sürücünün aracını bilinçli olarak grubun üzerine sürmüş olabileceği ifade edildi.