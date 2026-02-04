Almanya'da bir tren görevlisi uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Almanya'da trende biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kondüktör Serkan C, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından darbedildi.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı olmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti.

Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı.