Almanya'da BirGün okurlarıyla buluşan Alper Taş: "Tek adam rejimi Türkiye'nin geleceği olmaz"

Almanya'da BirGün ile dayanışma etkinliği düzenlendi.

Gelsenkirchen Alevi Bektaşi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte BirGün'ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik yolculuğunun hikâyesinin yer aldığı “Bir Düş” isimli belgesel okurları ve izleyicileriyle buluştu.

BirGün gazetesi yazarı Bülent Forta ile SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte "Türkiye'deki Siyasal Gelişmeler" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş "Siyasal islamcı ve tek adam rejimli anlayış Türkiye'nin geleceği olmaz. Faşizme karşı birleşik mücadeleye ve birleşik muhalefet hareketine ihtiyacımız var. Devrimci ve demokratik Türkiye için mücadele etmeye ihtiyaç var. Birleşik bir muhalefet hareketinin hedefi AKP-MHP iktidarını yenmektir" diye konuştu.

BirGün Gazetesi yazarı Bülent Forta ise 2024 yılının Türkiye için derin bir kriz yılı olarak geride kaldığını belirterek "Başta ekonomik kriz olmak üzere çok katmanlı bir krizin dış politikada, siyasette ve toplumsal hayatta etkilerini gözlemledik. Öyle görülüyor ki bu kriz ortamı 2025 yılında da derinleşerek sürecek. Türkiye'deki krizlerin çözümü muhalefetin göstereceği etkinliğe bağlı" dedi.

BirGün Gazetesi'ne abone olunması çağrısının yapıldığını toplantı sonunda, konuşmacılar Alper Taş ve Bülent Forta izleyicilerin sorularını yanıtladı.