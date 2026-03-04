Almanya'da Bremen tren istasyonu, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Almanya'nın Bremen kentindeki merkez tren istasyonunun, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan bomba ihbarı nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve istasyonun tamamen tahliye edildiği belirtildi.

Trenlerin istasyona giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, yolcuların rötarlara karşı hazırlıklı olması istendi.

Güvenlik güçlerinin istasyon binası ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattığı olayın arka planına ilişkin, henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.