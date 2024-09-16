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Almanya'da çıkan yangında, biri çocuk iki Türk hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı

Almanya'nın Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 16.09.2024 15:09
  • Giriş: 16.09.2024 15:09
  • Güncelleme: 16.09.2024 15:12
Kaynak: AA
Almanya'da çıkan yangında, biri çocuk iki Türk hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı
Fotoğraf: AA

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi.

Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

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