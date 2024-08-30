Almanya'da çok sayıda Afganistan vatandaşı sınır dışı edildi

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini bildirdi.

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini belirtti.

Kaç Afganın sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermeyen Hebestreit, hepsinin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş Afgan vatandaşları olduğunu açıkladı.

HÜKÜMET GERİ GÖNDERMELER KONUSUNDA KARARLI

Hebestreit, hükümetin bu tür "geri göndermelerin" yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı.

Alman hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hebestreit, "Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TALİBAN YÖNETİMİ SONRASI İLK SINIR DIŞI KARARLARI

Spiegel dergisinin haberine göre Leipzig kentinden bu sabah 28 Afgan vatandaşı uçakla Kabil’e gönderildi.

Her bir Afganlıya 1000 Euro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı.

Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.