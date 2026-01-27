Almanya'da Dünya Kupası'nı boykot çağrısı büyüyor

Almanya’da 2026 Dünya Kupası’na yönelik tartışmalar giderek büyüyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva öncesinde, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) cephesinden gelen açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DFB Başkan Yardımcısı ve FC St. Pauli Başkanı Oke Göttlich, Alman Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı boykot ederek turnuvaya katılmama ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Hamburger Morgenpost’a konuşan Göttlich, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını savundu.

"CİDDİ ŞEKİLDE TARTIŞILMALI"

Göttlich, “Trump’ın söylemleri futbolun birleştirici ruhuyla çelişiyor. Bu konunun DFB içinde ciddi şekilde tartışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Göttlich, ABD hükümetini protesto etmek amacıyla 2026 Dünya Kupası’na katılmama seçeneğinin de değerlendirildiğini belirtti.

Tartışma, Alman kamuoyunda da karşılık bulmuş durumda. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre halkın yüzde 47’si, milli takımın 2026 Dünya Kupası’na katılmasını istemiyor. Sonuçlar, spor ile siyasetin ayrılması gerektiğini savunanlarla, insan hakları ve değerler üzerinden boykot çağrısı yapanlar arasındaki ayrışmayı gözler önüne serdi.

TRUMP'IN SÖYLEMLERİ GERİLİMİ ARTIRIYOR

BBC’nin aktardığına göre Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’la ilgili ilhak söylemleri ve Avrupa ülkelerine yönelik olası ekonomik yaptırım tehditleri, Almanya’da tepkileri artıran başlıklar arasında yer alıyor.

Göttlich, “Futbol yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda evrensel değerlerin temsilcisidir. Ayrımcılığın normalleştiği bir ortamda düzenlenen turnuvalar sorgulanmalıdır” dedi.

Boykot çağrıları, DFB içinde görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Göttlich’in açıklamalarının federasyonun genel görüşünü yansıtmadığını vurgulayarak, konunun yeterince tartışılmadan kamuoyuna taşındığını savundu.

BAYERN'DEN "APOLİTİĞİZ" ÇIKIŞI

DFL CEO’su Hans-Joachim Watzke boykot ihtimalini “yersiz” olarak nitelendirirken, Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl ise “Biz apolitiğiz, odağımız sahadaki futbol” diyerek tartışmaya mesafeli yaklaştı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD için seyahat ve güvenlik uyarılarını güncelledi. ICE görevlilerinin sert müdahaleleri nedeniyle kalabalık alanlardan uzak durulması tavsiye edilirken, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter da güvenlik gerekçesiyle taraftarlara ABD’ye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir ülkenin siyasi gerekçelerle Dünya Kupası’nı boykot etmediğine dikkat çekilirken, olası bir boykotun DFB’ye ağır yaptırımlar ve ekonomik kayıplar getirebileceği ifade ediliyor. 2026 Dünya Kupası’nda şampiyon olacak ülkenin 50 milyon dolarlık ödül kazanacağı, ayrıca ABD pazarının Alman futbolu açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.