Almanya'da ekskavatör çalan kişi polis tarafından öldürüldü

Almanya'nın Würzburg kenti yakınlarındaki Grünsfeld beldesinde ekskavatör çalan bir kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada Baden-Württemberg eyaletinin Grünsfeld bölgesinde ekskavatör çalan kişinin bir devriye aracına zarar verdiği ve bir polis memurunu yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada, ekskavatörü çalan kişinin silahla vurularak durdurulduğu ve olay yerinde öldüğü belirtildi.

Yaralı polis memurunun da hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Ekskavatör çalan kişinin inşaat alanında bulunan araçları ve binaları tahrip ettiği daha sonra trafiğe çıkarak caddede önüne çıkan polis araçlarına ve diğer araçlara zarar verdiği öğrenildi.