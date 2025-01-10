Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e "pastalı" protesto

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald şehrinde yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış "pasta"yla protesto edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eski Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaparken genç bir kadın, siyasetçinin yüzüne, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış pasta maketi fırlattı.

Yüzüne bulaşan köpüğün bir kısmını kendisini protesto eden kadının saçlarına süren Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim" diyerek konuşmasına devam etti.

Ülkede 23 Şubat 2025'te erken genel seçim yapılacak.