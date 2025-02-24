Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner, seçim yenilgisinin ardından aktif siyaseti bıraktı

Almanya'da yapılan seçimlerde baraj altında kalarak meclise girme şansını kaybeden Hür Demokrat Parti'nin (FDP ) Genel Başkanı Christian Lindner aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.

Christian Lindner sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Federal seçimler FDP için yenilgiyle sonuçlandı ancak Almanya için umut verici bir yeni başlangıç ​​oldu. İşte ben bunun için mücadele ettim" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Lindner, "Yoğun ve zorlu 25 yıla yakın bir sürenin minnettarlığı ile artık aktif siyasetten çekiliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Christan Lindner geçen yıl kasım ayında dağılan koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı yapmıştı.