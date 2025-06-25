Almanya'da firmaların ihracat beklentisi kötüleşti

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik nedeniyle haziranda düşüş gösterdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, mayısta eksi 3 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, haziranda 0,9 puan azalarak eksi 3,9'a indi.

Endeks nisanda son 5 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşmasıyla mayısta yükselmişti.

WOHLRABE: BELİRSİZLİK İHRACATÇIYI ZORLUYOR

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "ABD'nin gümrük vergisi tehditleri hala masada. Avrupa Birliği ve ABD arasında henüz bir anlaşmaya varılmadı. Bu belirsizlik ihracatçıların beklentilerini düşürüyor." ifadelerini kullandı.

GIDA VE OTOMOTİVDE BEKLENTİLER DÜŞÜŞTE

Ifo'ya göre, ihracat beklentileri gıda ve otomotiv sektöründe azaldı. Bu sektörde şirketler ihracatta düşüş bekliyor. Makine mühendisliğinde ise yabancı iş hacmi durgunlaşıyor.

TRUMP’IN VERGİ HAMLELERİ VE GEÇİCİ ANLAŞMALAR

ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, 2 Nisan'da Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yönelik yüksek cezai gümrük vergileri açıklamış, kısa bir süre sonra bunları kısmen askıya almıştı.

12 Mayıs'ta ise ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a indireceğini açıkladı. Çin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten 10'a düşüreceğini duyurdu.

ABD, ALMANYA’NIN EN BÜYÜK PAZARI

ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

"Made in Germany" etiketli mallarının en önemli alıcısı konumundaki ABD, 2024'te 250 milyar avronun üzerinde ticaret hacmiyle Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu.

Almanya'dan ABD'ye 2024’te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geliyor.

IFO: YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ İHRACATI YÜZDE 38,5 DÜŞÜREBİLİR

Ifo, ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin yaptığı son araştırmada, Trump'ın yeni gümrük vergilerinin Almanya'nın ABD'ye ihracatının yüzde 38,5 düşmesine neden olabileceğini bildirmişti.