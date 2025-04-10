Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da 2,8 milyon kişinin geçen yıl interneti hiç kullanmadığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), hanelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımına ilişkin 2024 verilerini duyurdu.

Buna göre, Almanya'da 16-74 yaş arasındaki kişilerin yüzde 4'ü geçen yıl hiç internet kullanmadı. Bu oran, ülkede yaklaşık 2,8 milyon kişiye tekabül ediyor.

Destatis açıklamasında, "Randevu almak, bilet rezervasyonu yapmak ya da para transferi yapmak gibi pek çok hizmet artık (neredeyse) sadece internet üzerinden sunulurken, internet olmadan günlük yaşamı sürdürmek giderek zorlaşıyor." ifadeleri yer aldı.

Almanya'da geçen yıl interneti hiç kullanmayanlarda en büyük oran yüzde 12 ile 65-74 yaş grubunda görüldü. Bu oranın 45-64 yaş grubunda yüzde 4 olduğu ortaya konulurken, 16-44 yaş grubunda sadece yüzde 2 oldu.

Karşılaştırma için, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği’nde interneti kullanmayanların ortalaması geçen yıl yüzde 5 olarak açıklanmıştı. AB üyeleri arasında önemli farklılıklar görülmesi de dikkati çekiyor

Hollanda ve İsveç'te 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 1’den daha azı hiç internet kullanmadığını belirtirken, bu oran Hırvatistan’da yüzde 14 ve Yunanistan'da yüzde 11 oldu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) verilerine göre ise dünya nüfusunun neredeyse üçte biri (yüzde 32, yaklaşık 2,6 milyar insan) geçen yıl çevrim dışıydı.